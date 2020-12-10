За сутки коронавирусом заболели 190 брянцев

190 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро четверга, 10 декабря.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 18944. Из них 16636 человек – или почти 88 процентов – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 205 выздоровлений.

Сейчас Брянская область находится на 40-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил порядка одного процента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».