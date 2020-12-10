От ковида умер наместник брянского Свенского монастыря Алексий

В Брянске скончался наместник Свенского Успенского мужского монастыря игумен Алексий (Тюрин). Ему шел всего 46-й год. Причина смерти – осложнения от перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии поздно вечером 9 декабря.

Будущий игумен родился в 1975 году в рабочей семье. Учился в обычной средней школе Брянска. Позже окончил курсы по специальности «Медицинский брат».

В Светский Успенский монастырь молодой человек поступил в 1992-м. А два года спустя его постригли в монахи. Брянца нарекли Алексий (в миру – Александр). Наместником Свенской Успенской обители стал 29 мая 2013 года.

Процитируем выдержки из опубликованного некролога:

«Игумен Алексий отличался глубоким чувством ответственности и с усердием исполнял возложенные на него послушания. Был внимателен к нуждам вверенной его попечению братии и снискал их заслуженную любовь и уважение, а также прихожан и паломников обители и в разных кругах общества. Проявлял заботу о каждом, притекающем к нему, и запомнился многим как искренний, добрый, чуткий, спокойный, бодрый духом, отзывчивый священнослужитель, который всегда мог утешить и помочь».

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