В Брянске будущим чиновникам рассказали о коррупции

В Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 9 декабря прошла научно-практическая конференция «Вместе против коррупции». Мероприятие посвятили международному дню борьбы с коррупцией.

Конференция состоялась при поддержке региональной прокуратуры, УМВД, областного правительства и общественной палаты. В акции приняли участие эксперты из Белоруссии, Казахстана, Италии. Мероприятие прошло преимущественно в онлайн-формате и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Участники конференции наметили перспективные направления борьбы с коррупцией, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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