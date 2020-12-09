В Брянске поймали четырех нарушителей масочного режима

В Фокинском районе в этот раз нарушений не обнаружили. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске за минувший день поймали четырех нарушителей масочного режима. Рейды прошли во всех районах города. 8 декабря комиссия обследовала 79 магазинов, кафе, салонов красоты и торговых центров.

В итоге поймали четырех нарушителей масочного режима. Два безмасочника попались в Советском районе, по одному в Бежицком и Володарском. На них выписали административные протоколы.

В Фокинском районе в этот раз нарушений не обнаружили, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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