В Дятькове досрочно прекратили полномочия депутата райсовета

В Дятькове досрочно прекратили полномочия депутата районного Совета. Женщину осудили за мошенничество при получении выплат. Но после того, как приговор вступил в силу, она продолжала осуществлять свои полномочия в представительном органе.

С февраля 2012 года по май 2019-го женщина вместе с ребенком была прописана в чернобыльской зоне. И все это время получала ежемесячные выплаты. В итоге ущерб государству оценили в 365 тысяч рублей. Ее признали виновной по уголовному делу и оштрафовали.

Но депутат не подала заявление о сложении своих полномочий. Прокурору пришлось внести представление председателю райсовета. Требования прокурора исполнили, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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