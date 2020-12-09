В Брянской области создали 40-процентный запас коронавирусных коек

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области создали 40-процентный запас коек для пациентов с коронавирусом. Это стало возможно после открытия госпиталя в Унече. Он рассчитан на 400 мест. Медучреждение начало принимать пациентов 8 декабря.

За две недели его оснастили современным оборудованием, к каждой койке подвели кислород, установили новый КТ-аппарат. Штат госпиталя полностью укомплектовали. В две смены работают унечские врачи, в третью - медики из Новозыбкова.

В Брянской области на данный момент в больницах находятся порядка полутора тысяч больных коронавирусом, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

9 декабря в Брянской области обновился очередной рекорд по заболевшим коронавирусом. За сутки диагноз поставили 185 пациентам.

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