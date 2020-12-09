В Брянске бассейн в Фокинском районе пустят в эксплуатацию весной 2021 года

Новый спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак – Арена» с первым в Фокинском районе бассейном начали возводить в декабре 2019 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Новый спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак – Арена» с первым в Фокинском районе бассейном начали возводить в декабре 2019 года. На сегодняшний день он готов практически на 90 процентов. Идет внутренняя отделка здания.

Кроме этого, необходимо провести благоустройство прилегающей территории. Из-за погоды эти работы решили перенести на март-апрель. По поручению главы региона спортивный объект должны пустить в эксплуатацию весной следующего года, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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