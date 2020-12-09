Жителя Выгоничского района приговорили к 14 годам колонии за убийство матери

Жителя Выгоничского района осудили на 14 лет лишения свободы за убийство матери. Приговор вынесли в среду, 9 декабря, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Первые пять лет заключения мужчина проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии особого режима.

В суде установили, что 7 августа пьяный мужчина поссорился со своей матерью. Он не меньше 20 раз ударил 63-летнюю женщину в грудь и шею. От полученных травм она умерла на месте.

Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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