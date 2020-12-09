Сотрудников брянских коронавирусных госпиталей обеспечат трехразовым питанием

Сотрудников коронавирусных госпиталей в Брянской области обеспечат бесплатным трехразовым питанием. Деньги выделят из областного бюджета. Об этом написал на своей странице брянский губернатор после посещения вновь открытого госпиталя в Унече.

"Медики ежедневно спасают жизни, и в наших силах обеспечить им комфортные условия для работы и отдыха", - написал Александр Богомаз.

После ввода госпиталя в Унече на 400 мест, в регионе будут готовы 40% свободных коек для больных коронавирусом. В унечском госпитале врачи будут работать в три смены. Две смены - это унечские врачи, еще одна - медики из Новозыбкова.

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