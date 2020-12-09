Жительницу Брянска отправят в колонию за третье убийства

63-летнюю жительницу Брянска будут судить за третье убийство. Очередное преступление женщина совершила 19 сентября 2020 года. По версии следствия, она была пьяная в гостях в частном доме по проезду 5-му Строительному. После ссоры она ударил хозяйку ножом дважды - в грудь и плечо. А после - не меньше 12 раз сковородой по лицу и телу.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Оказалось, что обвиняемую уже судили за убийства - в 1995-м и в 2003 году. Она освободилась из колонии только в сентябре 2019 года. Последний раз она отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Уголовное дело рассмотрят в Бежицком районном суде.

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