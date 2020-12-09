В Фокинском районе Брянска нашли 18 необорудованных мусорных площадок

В Фокинском районе Брянска нашли 18 мусорных площадок, которые не были оборудованы по всем правилам. На некоторых из них не было бетонного основания, крыши и металлического ограждения, а также - подъездного пути.

Оборудовать места для установки контейнеров для сбора мусора - обязанность Брянской городской администрации. Поэтому прокурор направил в суд 18 исков, в которых потребовал от властей привести места накопления твердых коммунальных отходов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Исковые заявления сейчас рассматривают, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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