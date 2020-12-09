Брянские власти признали коронавирус одной из основных причин смерти населения. Демографическую ситуацию в регионе обсудили на заседании комитета облдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения.

По информации профильных департаментов, основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения. На них приходится 43,3% всех смертей. На втором месте стоят новообразовния. От онкологии умирает 16,5% населения.

- Ухудшила положение дел эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19, - говорят в пресс-службе Брянской областной Думы.

На 8 декабря от коронавируса скончались 153 человека.

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