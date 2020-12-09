Фото: "ЧП и ДТП Брянск".
Жители Брянска пожаловались на скользкие тротуары, которые не посыпают песком с солью.
"Снега нет уже несколько дней, - пишут горожане в соцсетях. - Проезжая часть местами не просто чистая, а сухая. И только на тротуарах - голый лед".
Житель города сфотографировал пешеходные дорожки в центре города - в районе Кургана Бессмертия и площади Партизан. И даже там они не чищены и не посыпаны песком. Что говорить об окраинах.
Горожане пишут, что тратят больше времени на дорогу, чтобы дойти по скользким улицам до остановки.
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