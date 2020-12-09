Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавшую 34-летнюю Светлану Рудову. Она может находиться в поселке Никольском в Выгоничском районе или в селе Ревны в Навлинском районе. Последний раз женщину видели 7 декабря, пишут волонтеры "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшей: рост 162 сантиметров, нормального телосложения, красные волосы, серые глаза. Светлана была одета в серо-черную куртку, черные трико, серую шапку, обута - в черные сапоги.

Если вы видели пропавшую женщину, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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