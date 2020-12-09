Ушла из жизни судебный пристав Бежицкого района Ирина Москвитина

В Брянске ушла из жизни судебный пристав Бежицкого района, лейтенант внутренней службы, Ирина Москвитина. Ей был 51 год. Она скончалась 7 декабря, сообщают в пресс-службе УФССП по Брянской области.

Ирина Васильевна начала свою службу в 1999 году. За добросовестный труд была награждена почетной грамотой ФССП России, ведомственными медалями «10 лет ФССП России», «За службу» 3, 2, 1 степени», «Ветеран Федеральной службы судебных приставов».

- Руководитель и коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Васильевны, и вместе с ними скорбят о невосполнимой утрате, - говорится в некрологе. - Светлая память о ней останется в сердцах коллег и каждого, кто знал ее при жизни.

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