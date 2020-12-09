В Брасовском районе на ремонтируемом мосту столкнулись грузовик и легковушка

В Брасовском районе на ремонтируемом мосту у поселка погреты столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Сообщение о ДТП на 426-м километре трассы М-3 "Украина" поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 19.31 во вторник, 8 декабря.

На место аварии выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. В ДТП пострадали люди.

Пожарно-спасательным подразделением проводились работы по стабилизации легкового автомобиля, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Движение по трассе после аварии было затруднено. К десяти часам вечера его восстановили.

Очевидцы пишут, что ДТП обошлось без жертв.

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