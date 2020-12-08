В Брянской области на границе за неделю поймали 200 нарушителей

В Брянской области за первую неделю декабря поймали 200 нарушителей на государственной границе. Их оштрафовали на общую сумму 400 тысяч рублей.

Российско-белорусский участок границы в последнее время пытаются использовать для незаконного проникновения в нашу страну не только жители соседних стран, но и государств Средней Азии и Закавказья.

6 декабря пограничники поймали группу иностранцев из 12 человек. 7 декабря остановили машину, в которой находилось 15 иностранцев.

В Пограничном управлении ФСБ России по Брянской области напоминают, что сейчас пересечение российско-белорусского участка границы ограничено из-за коронавируса.

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