Пропавшего в Брянске мужчину нашли на проходной предприятия

В Брянске пропавшего 29-летнего мужчину нашли на проходной предприятия. В дежурную часть позвонили охранники. На проходной на улице Сталелитейной они заметили подозрительного мужчину. На место выехал экипаж Росгвардии, который патрулировал улицы.

Выяснилось, что мужчина находился в розыске как без вести пропавший. В полицию в заявлением о пропаже обращалась его мать.

Брянца передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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