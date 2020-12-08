Начальника отдела брянской фирмы будут судить за коммерческий подкуп

Жителя Брянска будут судить за коммерческий подкуп в особо крупном размере. Следствие установило, что с октября 2015 по август 2019 годов начальник отдела материально-технического обеспечения общества с ограниченной ответственностью «Брусбокс» получил от контрагента 1 миллион 132 тысячи рублей.

Деньги предназначались для долгосрочного содействия при заключении договоров по поставке пиломатериалов. В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело за коммерческий подкуп. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.

Преступление раскрыли сотрудники городского отдела противодействия коррупции и экономической безопасности, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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