В Брянской области отремонтировали 81школьный спортзал за 181 миллион рублей

В регионе построили шесть спортивных плоскостных сооружений. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В сельских школах Брянской области с 2014 по 2020 годы капитально отремонтировали и оборудовали 81 спортзал. Кроме этого, построили шесть спортивных плоскостных сооружений. На эти цели из консолидированного бюджета направили 181 миллион рублей.

Только в 2020 году на восемь спортзалов израсходовали 23,6 миллионов рублей, из них 19,8 миллионов – средства областного бюджета. Обновления дождались сельские школы в Брасовском, Брянском, Дятьковском, Гордеевском, Жуковском, Клинцовском, Суражском и Стародубском районах.

В 2021 – 2023 годах на 26 спортивных залов в сельских школах направят еще 82,4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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