Жители Ходаринки пожаловались на новый маршрут автобуса №48

Жители брянского поселка Ходаринка, который находится в Фокинском районе, пожаловались на новый автобусный маршрут №48. Он начал ходить с 8 декабря от микрорайона Деснаград.

По словам жителей, расписание изменили без предупреждения. Автобуса пришлось больше 20 минут ждать на морозе. А после - все равно ехать на такси.

- Не поддаются объяснению вообще 40-минутные интервалы движения, хотя были обещаны 20-минутные, - пишет Иван Голубев. - Что за нехороший человек устроил конечную остановку на микрорайоне Уральский?

Напомним, в Брянске запустили два маршрута №48. Один из них укороченный, до Ходаринки не доезжает. А жители этого поселка давно жалуются на некачественное транспортное обслуживание. Получается, из поселка на автобусе они могут выехать раз в 40 минут.

На маршруты №48 во вторник вышли 13 машин. 6 - на длинный вариант маршрута, 7 - на укороченный.

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