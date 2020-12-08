В Брянской области 94 пациента с коронавирусом находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 55 человек из них - на аппаратах ИВЛ. В коронавирусных госпиталях лежат 1379 брянцев. Такие цифры озвучили 7 декабря на заседании оперативного штаба, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

С 8 декабря начал принимать пациентов госпиталь в Унече на 400 мест. Техническое открытие его состоялось 1 декабря.

В области выполняют в среднем 579 КТ-исследований в сутки.

Привить от коронавируса планируют 290 тысяч брянцев. Но до нового года в регион поступит только 990 вакцин.

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