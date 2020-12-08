В Стародубском районе под колесами легковушки погиб велосипедист

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе под колесами ВАЗа погиб 50-летний велосипедист. ДТП случилось около восьми часов вечера в понедельник, 7 декабря, на 16-м километре дороги Стародуб-Курковичи-Азаровка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

28-летний водитель ВАЗ-21124 двигался со стороны села Азаровка в сторону Стародуба. Велосипедист ехал в ту же сторону. Он был в темной одежде, поэтому автомобилист мог его не заметить.

От полученный травм велосипедист скончался. У него взяли кровь на анализ на алкоголь.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».