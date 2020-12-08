Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".

В Брянской области ищут пропавшего 40-летнего Вячеслава Лукьянова. Мужчина пропал в Мурманске. На связь не выходит с 3 декабря. Может находиться в Москве и Брянской области, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы, черную шапку, обут - в черные полуботинки. С собой был темно-синий рюкзак.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда - 8-800-700-54-52.

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