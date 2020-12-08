Житель Погарского района изрезал грудь знакомому

54-летнего жителя Погарского района будут судить за то, что изрезал грудь знакомому. Уголовное дело рассмотрят в мировом судебном участке.

По версии следствия, брянец выпивал с приятелем. Друзья поссорились. Обвиняемый ударил дважды знакомого в грудь кухонным ножом. Ранение оказалось непроникающим, потерпевший получил колото-резаные раны мягких тканей, сообщают в прокуратуре Погарского района. Это повлекло легкий вред здоровью.

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