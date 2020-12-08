Жители Брянской области из-за коронавируса могут заказать новогодние ели по удаленке

Фото: Управление лесами Брянской области.

Жители Брянской области могут заказать новогодние ели в онлайн-режиме по электронной почте лесничества. Это связано с распространением коронавируса, рассказали в управлении лесами Брянской области.

Одновременно с этим брянские лесники напоминают о запрете незаконной рубки новогодних деревьев. В Брянской области с 7 по 31 декабря усиливают патрулирование лесов.

Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Управление лесами Брянской области обращается к жителям с просьбой сообщать о фактах незаконной рубки елей и сосен по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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