В брянской Унече начал прием пациентов коронавирусный госпиталь

В Унече Брянской области 8 декабря начали принимать пациентов в новом коронавирусном госпитале. Об этом рассказал телеканал «ГТРК Брянск».

Напомним, в Унече на базе бывшей железнодорожной больницы развернули коронавирусный госпиталь на 400 коек. Он стал десятым медучреждением в регионе для лечения ковида.

В госпитале смогут получать медицинскую помощь жители юго-западных областей Брянщины. Работать в учреждении будут врачи из Унечи, Клинцов и Новозыбкова.

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