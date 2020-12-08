Брянский общественник решил восстановить разрушенный дом Чулкова

В середине 1990-х здание сгорело и с тех пор стоит в полуразрушенном виде.

В Брянске руководитель регионального штаба общественной организации «Юнармия» Павел Ершов решил восстановить разрушенный дом №8 по бульвару Гагарина. Об этом он рассказал изданию «Мой Брянск».

В этом году Юнармейцы взяли у города дом Чулкова в долгосрочную аренду за один рубль с условием восстановления памятника истории. По договору вернуть зданию первозданный вид должны в течение семи лет. Но общественники уверены, что смогут справиться быстрее.

Павел Ершов обещает провести полностью достоверную реконструкцию как фасада, так и внутренних помещений. Впоследствии в отреставрированном доме хотят открыть музей истории города.

Дом Чулковых, расположенный по современному адресу бульвар Гагарина, 8, был построен в конце 18 века. Во второй половине 19 века в нем жили брянские благотворители братья Чулковы.

В 20 веке это был многоквартирный жилой дом. В его подвальных помещениях располагались художественные мастерские. В середине 1990-х здание сгорело и с тех пор стоит в полуразрушенном виде.

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