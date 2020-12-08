Брянский водитель выгнал из маршрутки женщину с двумя детьми. Об инциденте пассажирка рассказала накануне, 7 декабря, в социальных сетях.

По словам женщины, она зашла с двумя малолетними детьми в маршрутку №3, но платить согласилась только за одно место. Она мотивировала это тем, что детям еще нет семи лет.

Однако водитель попросил, чтобы пассажирка или заплатила за второе место, или покинула маршрутку. В итоге женщине пришлось выйти на мороз и ждать следующий транспорт.

Комментаторы в социальной сети разделились. Кто-то поддерживал пострадавшую в ее праведном гневе. Некоторые же отметили, что женщине все ж надо было найти 20 рублей и заплатить за второе место.

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