В Брянске пропал 70-летний Николай Иванюга

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянске пропал 70-летний Николай Николаевич Иванюга. Он ушел из своего дома в поселке Октябрьский Бежицкого района 6 декабря и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавый, седые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, серо-зеленые брюки, черные ботинки, темно-зеленую фуражку.

Если вы располагаете информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию - 02, 102.

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