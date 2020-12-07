Жителя Мглинского района осудили за угрозу убить бывшую жену

52-летнего жителя Мглинского района осудили за угрозу убийством бывшей жене. Мужчине назначили девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

В суде установили, что пьяный брянец грозился убить бывшую супругу. В руке у него был осколок от керамической тарелки. Поэтому женщина приняла угрозы всерьез.

- Приговор мужчине пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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