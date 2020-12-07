Жители суражского села год жили без водоразборной колонки

Жителя села Нивное в Суражском районе год жили без водоразборной колонки. В прокуратуру пожаловались жители одной из улиц. Оказалось, что колонка не работает с осени 2019 года.

- МУП «Суражский районный водоканал» осуществляет холодное водоснабжение населенного пункта, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Предприятие не принимало мер по ремонту колонки.

Прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал от МУПа отремонтировать

Прокуратура Суражского района требует отремонтировать водоразборную колонку водоразборную колонку и обеспечить ее эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Иск прокурора удовлетворили. Как исполнят судебное решение, будет контролировать прокуратура.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».