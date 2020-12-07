Волонтёры БМЗ стали победителями конкурса «Доброволец Брянской области-2020»

Фото: БМЗ.

Волонтёрский отряд Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») стал победителем конкурса «Доброволец Брянской области-2020» в номинации «Добрая команда. Корпоративное объединение».

Торжественное вручение наград состоялось в рамках празднования Международного дня волонтёра. Почётный знак «Доброволец Брянской области — 2020» получила координатор по молодёжной политике БМЗ Татьяна Полякова.

Заводчане с большим энтузиазмом включаются во многие волонтёрские проекты: помогают воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, шефствуют над приютом для бездомных животных, реализуют на БМЗ акцию «Добрые крышечки», участвуют в экологических проектах.

В этом году заводская молодёжь поддержала Всероссийскую акцию #МыВместе, направленную на борьбу с пандемией. В сентябре Татьяна Полякова отмечена грамотой президента России Владимира Путина и памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».