Директора брянской фирмы обязали вернуть 5,6 млн рублей неуплаченных налогов

Директора брянской фирмы обязали вернуть 5,6 миллиона рублей неоплаченных налогов. Иск о взыскании задолженности рассматривали в Карачевском районном суде по месту регистрации руководителя предприятия.

В января 2016 года по декабрь 2017 года директор ООО «Брянскльнопеньковолокно» уклонился от уплаты налогов на 5,6 миллиона рублей. Для этого он включал в налоговую декларацию ложные сведения.

По факту уклонения от уплаты налогов завели уголовное дело. Но из-за изменений в законодательстве его прекратили. А налоги в бюджет никто так и не вернул.

- В целях возмещения причиненного государству ущерба прокурор направил в Карачевский районный суд иск о взыскании налоговой задолженности непосредственно с руководителя предприятия по месту регистрации ответчика, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Его удовлетворили. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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