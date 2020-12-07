В Брянске три кафе наказали за работу после 23.00. Это кальянная «Фимиам» на улице Куйбышева, кафе "Царица" на улице Брянского Фронта и кальянная "Мята" на улице Фокина. Нарушителям выписали административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Очередные проверки прошли на минувших выходных 5 и 6 декабря, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Одного продавца и одного парикмахера наказали за работу без маски. Оба они работали в Бежицком районе.

В Володарском и Фокинском районах нарушений не выявили.

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