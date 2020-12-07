В Брянске прооперировали 4-летнего мальчика, которого доставили на вертолете из Новозыбкова

В Брянске прооперировали четырехлетнего мальчика, которого доставили на вертолете из Новозыбкова. Операцию провели в детской областной больнице. На транспортировку понадобилось около 50 минут, пишет газета "Маяк".

На машине это расстояние можно преодолеть за три часа. Главный врач Новозыбковской больницы Сергей Бурый отметил, что применение санитарной авиации - большой плюс, так как позволяет экстренно доставить пациента и оперативно оказать медицинскую помощь.

Напомним, вертолет санитарной авиации появился в Брянске в начале ноября. Контракт рассчитан на два месяца. Санитарная авиация обойдется областному бюджету в 15 миллионов рублей. Один час полета стоит 200 тысяч рублей.

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