В Брянской городской больнице №1 задержали дебошира

В Брянской городской больнице №1 задержали молодого человека, который устроил дебош в приемном покое. Сигнал с "тревожной кнопки" поступил на пульт централизованной охраны. На место отправился экипаж группы задержания.

21-летний молодой человек отвлекал медиков от работы. Ему уже оказали медицинскую помощь, но он не хотел покидать приемное отделение больницы. Оказалось, что парня уже не раз привлекали к административной ответственности. Он употреблял алкогольные напитки и появлялся пьяным в общественных местах.

- Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

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