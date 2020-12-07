В Брянске иномарка врезалась в две припаркованные машины и столб

В Брянске водитель "Киа Рио" врезался в две припаркованные машины и столб. Авария случилась около семи часов утра в воскресенье, 6 декабря, на улице Горбатова.

21-летний автомобилист ехал со стороны улицы Войстроченко в сторону улицы Костычева. Он не справился с управлением и врезался в "Форд" и "Ссанг Йонг", которые стояли на парковочной площадке. А после - в электроопору.

Травмы получила 21-летняя пассажирка иномарки. У девушки диагностировали травму головы. Она не была пристегнута ремнем безопасности. У водителя - перелом ноги и ушиб легкого. Двоих пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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