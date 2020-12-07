Житель Брянска до смерти избил знакомую

33-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он до смерти избил свою знакомую. На мужчину завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, поздно вечером 2 декабря пьяный горожанин был в своей квартире на улице Авиационной. Он поссорился со знакомой. И несколько раз ударил женщину в грудь. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Подозреваемый уже был судим. Его арестовали.

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