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Происшествия

Житель Брянска до смерти избил знакомую

Мужчину арестовали
Марина АНТОНОВА
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33-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он до смерти избил свою знакомую. На мужчину завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, поздно вечером 2 декабря пьяный горожанин был в своей квартире на улице Авиационной. Он поссорился со знакомой. И несколько раз ударил женщину в грудь. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Подозреваемый уже был судим. Его арестовали.

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Криминал