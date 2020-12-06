Брянцам предложили выбрать «Героя уходящего года»

В Брянской области объявили конкурс «Герой уходящего года». Голосование идет в сетевой группе облправительства. В списке претендентов на победу – семь фамилий.

«Наступлению Нового года всегда предшествует подведение итогов прошлого. 2020-й подарил нам множество героев, оказавшихся в нужном месте в нужное время. Они совершили смелые и невероятные поступки, подав остальным пример», – так объяснили проведение конкурса организаторы.

Так, на звание «Героя…» претендуют:

Степан и Павел Антонюки, Константин Лукьянов и Владимир Сумерский.

Эти школьники оказали помощь провалившейся в водоем 73-летней женщине.

Владислав Сидоренко и Владислав Дворцов.

Спасли жизнь ребенку, который запутался в веревках на турнике.

Артем Осипенко.

Спортсмен, в восьмой раз ставший чемпионом мира по самбо.

Сергей Галаганов.

Врач-хирург, который в короткие сроки организовал и возглавил первый коронавирусный госпиталь в Брянске.

Максим Казаков.

Таможенник, изготовивший памятник великому русскому писателю Антону Чехову.

Оставить свой голос можно по ссылке.

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