Брянцам предложили выбрать «Героя уходящего года»

В Брянской области объявили конкурс «Герой уходящего года». Голосование идет в сетевой группе облправительства. В списке претендентов на победу – семь фамилий.
«Наступлению Нового года всегда предшествует подведение итогов прошлого. 2020-й подарил нам множество героев, оказавшихся в нужном месте в нужное время. Они совершили смелые и невероятные поступки, подав остальным пример», – так объяснили проведение конкурса организаторы.
Так, на звание «Героя…» претендуют:
Степан и Павел Антонюки, Константин Лукьянов и Владимир Сумерский.
Эти школьники оказали помощь провалившейся в водоем 73-летней женщине.
Владислав Сидоренко и Владислав Дворцов.
Спасли жизнь ребенку, который запутался в веревках на турнике.
Артем Осипенко.
Спортсмен, в восьмой раз ставший чемпионом мира по самбо.
Сергей Галаганов.
Врач-хирург, который в короткие сроки организовал и возглавил первый коронавирусный госпиталь в Брянске.
Максим Казаков.
Таможенник, изготовивший памятник великому русскому писателю Антону Чехову.
Оставить свой голос можно по ссылке.
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