«Большая перемена»: брянская школьница выиграла путевку в «Артек»

Фото: vk.com, сообщество "Брянская область".

Яну Трифонову из Рогнединского района наградили дипломом всероссийского конкурса «Большая перемена» и путевкой в «Артек». Уроженка Брянской области стала одной из 600 финалисток. А до суперфинала ей не хватило всего пяти баллов. Об этом рассказали в сетевой группе облправительства в воскресенье, 6 декабря.

В 2020-м конкурс проводился в дистанционном режиме. Причина – пандемия коронавирусной инфекции.

Всего финал престижного конкурса пробились 12 брянцев. Это ученики различных школ Брянска и области. Наибольшего успеха добилась десятиклассница из Рогнединского района. В финале ей предстояло «построить» город будущего.

– До суперфинала Яне Трифоновой не хватило всего пяти баллов, но за организаторские качества она набрала максимальное количество баллов, – уточнили в облправительстве.

Добавим, в международном детском центре, расположенном в Ялте, финалистке предстоит отдохнуть в летнюю смену.

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