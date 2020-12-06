В Брянской области 6 декабря поставлен коронавирусный антирекорд

В Брянской области поставлен коронавирусный антирекорд - 176 заболевших за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусной антирекорд поставлен в Брянской области в минувшие сутки. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального оперативного штаба, опубликованные в воскресенье, 6 декабря.

За сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 176 брянцам. Это рекордно много с начала пандемии.

Между тем, за эти же 24 часа 291 житель Брянщины поправился. Их повторные тесты на ковид – отрицательные.

Ниже – еще немного цифр.

18226 – общее число инфицированных в регионе;

15980 – столько брянцев победили инфекцию;

149 – столько человек умерли от коронавируса;

0,82 – брянский процент смертности;

38 – место Брянской области в общероссийском рейтинге по числу заболевших.

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