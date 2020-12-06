В Брянской области за сутки потушили десять пожаров

Десять пожаров зафиксировали на территории Брянской области за прошедшие сутки – субботу, 5 декабря. Все они техногенные. Горели частные дома и другие постройки, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В происшествиях один человек погиб. Это 50-летний мужчина. Его тело обнаружили при тушении частного жилого дома в поселке Старый Вышков в Новозыбковском районе.

Кроме того, случился пожар на улице Рогаткиных в самом Новозыбкове. Происшествие зафиксировали в 18.11 – поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. К месту ЧП выехали две пожарные автоцистерны. К моменту прибытия огнеборцев строение было охвачено огнем по всей площади: на 70 квадратных метрах. Ликвидировали возгорание около половины восьмого. Никто не пострадал. Причину пожара установят эксперты.

В эти же сутки поисково-спасательная служба региона выезжала для изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов в Жуковский район. Реактивный снаряд калибра 350 миллиметров нашли вблизи деревни Велея.

А вот выездов на ликвидацию последствий ДТП в отчетный период не было.

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