На Горбатова в Брянске иномарка врезалась в столб

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Иномарка протаранила столб в Советском районе Брянска. Снимки происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы в воскресенье, 6 декабря.

Пост о ДТП на улице Горбатова оставила о одной из популярных автомобильных групп жительница города. Процитируем:

"Сегодня утром увидела такую картину. Гонщик на новой дороге аэропорта сегодня утром обнял столб".

Пострадал ли кто-то в автоаварии - неизвестно. Официальная информация о ней из Госавтоинспекции пока не поступала.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

Напомним, накануне в Брянской области произошло одно ДТП, в которых калечились люди. Травму получила 32-летняя женщина. Она переходила дорогу по нерегулируемой "зебре" на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска.

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