Сбой в работе карт привел к хаосу в брянском ТРЦ «Аэропарк»

Технический сбор в работе банковских карт наблюдали в торгово-развлекательном центре «Аэропарк» в Брянске в субботу, 5 декабря. Это привело к хаосу в некоторых отделах.

Особо остро проблему ощутили работники и посетители супермаркета «Спортмастер». Там неполадки начали происходить около двух часов дня. И продолжались почти до 17.00.

– Люди подходили на кассу оплачивать покупки, с их банковских карт снималась двойная сумма, но до нас деньги не доходили, – рассказала «Комсомолке» одна из сотрудниц магазина. – Мы были в растерянности… Прошла оплата, нет!? Некоторые покупатели с пониманием отнеслись к ситуации и оплатили покупки за наличные. Другие же устраивали скандал. Так, например, одна женщина схватила товар и направилась с ним к выходу. Не знаю, чем закончилась эта история. Не видела, чтобы ее догоняли.

Кстати, подобный технический сбой произошел и в магазине торговой сети «H&M» (Эйч&Эм) в тот же ТРЦ. Там карты не работали примерно с трех часов дня.

Позже в банке признали технический сбой. И обещали вернуть неправильно списанные деньги в течение пяти дней.

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