В Брянской области зафиксировали 176 новых случаев коронавируса

Коронавирус диагностировали 176 брянцам за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

176 жителям Брянской области диагностировали коронавирусную инфекцию в минувшие сутки. Такова официальная статистика регионального оперштаба на утро воскресенья, 6 декабря.

Общее число заболевших достигло 18226.

В отчетный период выздоровел 291 человек. Их повторные тесты на ковид – отрицательные. А суммарное число победивших инфекцию теперь составляет 15980. Это почти 88 процентов всех брянских коронавирусных пациентов.

За стуки в местных государственных лабораториях выполнили 2723 теста на инфекцию.

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