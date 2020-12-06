В Брянске 32-летняя горожанка сломала ногу в ДТП на «зебре»

В Брянске на улице Ульянова иномарка сбила женщину на нерегулируемой «зебре». Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске на улице Ульянова иномарка сбила 32-летнюю женщину на «зебре». Случай произошел около 16.15 в субботу, 5 декабря.

По предварительной информации, наезд на бежичанку совершил 44-летний водитель «Ауди 100». Он ехал со стороны улицы Комсомольской в сторону улицы 3-го Интернационала. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– 32-летнюю женщину увезли в больницу, – говорят в УГИБДД по Брянской области. – Ей потребовалась госпитализация. Медики диагностировали у пострадавшей «перелом верхней скуловой кости слева». По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная ДТП, в котором калечились люди, за субботу, 5-е.

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