Санитарный вертолет доставил больного мальчика из Новозыбкова в Брянск

Санитарный медицинский вертолет транспортировал из Новозыбкова в Брянск 4-летнего мальчика. Произошло это в субботу, 5 декабря, сообщает газета «Маяк».

В третьем по величине городе Брянской области летательный аппарат заметили на площадке у местного машиностроительного завода. Он забирал 4-летнего новозыбковца для перевозки в областной центр.

Главврач Новозыбковской ЦРБ Сергей Бурый рассказал, что ребенку понадобилась консультация брянских врачей и госпитализация в Брянскую детскую областную больницу. А до вертолета его доставили на «скорой».

Напомним, службу санавиации создали в Брянской области по проекту развития системы первичной медико-санитарной помощи. Новенький вертолет «Ансат» поступил к нам в ноябре 2020-го. Этому способствовала федеральная программа. В воздушном судне есть реанимационное оборудование, необходимое для перевозки тяжелобольных пациентов с инфарктами, инсультами и серьезными травмами. Максимальная дальность полетов – 400 километров.

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