Началась продажа январских билетов на авиарейсы Брянск-Москва

Фото: vk.com, сообщество "Международный аэропорт "Брянск".

Стартовала продажа январских авиабилетов по направлению Москва-Брянск-Москва. Информация об этом появилась в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск» в субботу, 5 декабря.

Билеты запустила в продажу авиакомпания «Руслайн». Именно она будет осуществить полеты в 2021-м году. Самый первой рейс в январе запланирован на 1-е число. Вылет из Москвы – в 9.20. Полет займет 1 час 5 минут.

В целом же рейсы будут выполнять из столицы в Брянск по понедельникам и пятницам. А обратные – по вторникам и субботам. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей.

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