Продавцы мяса на Центральном рынке в Брянске забыли про коронавирус

Коронавирусную анархию наблюдали жители Брянска на Центральном рынке. Информация об этом появилась в местных СМИ и социальных сетях в субботу, 5 декабря.

Так, многие сотрудники мясного павильона не соблюдают масочный режим. Это подтверждают сделанные фотоснимки.

Очевидец уточнил, что ковид-правила игнорируют как продавцы, так и рубщики мяса. У некоторых маски отсутствуют вовсе, а у большинства – висят на подбородке.

Кстати, на момент «проверки» без средств индивидуальной защиты были и многие покупатели.

По последним данным, в Брянской области коронавирус диагностировали уже 18050 жителям. Из них умерли 145 человек. Последний суточный прирост заболеваемости составил 167 случаев.

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